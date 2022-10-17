12 مليون جنيه حجم مبيعات وشراكات جناح «التنمية المحلية» فى معرض «تراثنا»

جدة - نرمين السيد - وقال آمنة -فى بيان اليوم الاثنين- إن مشاركة الوزارة فى المعرض تأتى فى ضوء جهود الوزارة لدعم الحرف التراثية واليدوية، والحفاظ عليها من الانقراض، ولما تمثله هذه الحرف من أهمية كبيرة فى التراث المصرى، وأحد الأدوات المهمة للحفاظ على شخصية مصر العريقة والرائدة من ناحية، وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة، وتحسين مستوى الدخل من ناحية أخرى.

وأشار إلى الإقبال الكبير من زوار المعرض، على جناح الوزارة لتميز معروضات المشاركين بالذوق الرفيع والاتقان والجودة الفائقة والأسعار المناسبة.

وكشف الوزير أن جناح برنامج التنمية المحلية شهد أكثر من 87 اجتماع تشبيك بين أعضاء التكتلات الاقتصادية من الحرفيين، ومصممى الأزياء والديكور، ومشترين من معارض كبرى بمصر والخليج، وعدد من الهيئات الداعمة، والشركاء الحكوميين، وشركات التصدير، ومقدمى الخدمات الداعمة، مشيرا إلى أن حجم المبيعات لـ55 عارضا واتفاقيات البيع والشراكة، تزيد على 12 مليون جنيه.

وأوضح الوزير، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يولى اهتماما خاصا بدعم الحرف التراثية، كجزء من نشاطه فى تطوير التكتلات الاقتصادية القائمة على المزايا النسبية فى محافظتى سوهاج وقنا، وهو النهج الذى تراهن عليه وزارة التنمية المحلية فى تعزيز فرص التنمية الاقتصادية المحلية، خاصة مع قيام الوزارة بتوفير القروض الميسرة للمنتجين من خلال صندوق التنمية المحلية وبرنامج "مشروعك"، للتوسع فى تلك الصناعات والمشروعات وتطويرها وتوفير فرص عمل مستقرة وناجحة.

ولفت إلى أن جناح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، يعد الأكبر بمعرض "تراثنا" فى دورته الرابعة، ويضم الحرفيين والمهرة المتخصصين فى الصناعات اليدوية والتراثية، من كل محافظات الجمهورية، إضافة إلى منتجات محافظتى سوهاج وقنا بتنوعها الثقافى والحضارى.

وأورد أن هذه المشاركات تساهم فى الحفاظ على الحرف والصناعات التراثية من الاندثار، ورجوع المنتجين إلى حرفهم مرة أخرى بعد خروجهم، وكذا تشجيع دخول شباب وعناصر جديدة إلى الحرف وسلاسل الإمداد المرتبطة بها وسلاسل القيمة المنبثقة عنها أيضا.

ونوه بأن جناح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالمعرض، تضمن منتجات 55 عارضا وعارضة من قنا وسوهاج فى مجالات الأثاث والنسيج والتلى والفركة والخزف والسرسوع والفخار، كاشفا عن التعاون بين برنامج تنمية الصعيد وجامعة سوهاج من خلال مركز دعم الحرف التراثية، لتدريب أعضاء التكتلات الاقتصادية، وتطوير صناعة وتصميمات هذه الحرف، وإضفاء مزيد من التنوع عليها لتناسب مختلف الأذواق على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.

وذكر أن المعرض ساهم فى دعم التنسيق والتكامل بين برنامج تنمية الصعيد ومنصة "أيادى مصر" لفتح أسواق غير محدودة لمنتجات التكتلات الاقتصادية التى يدعمها البرنامج من خلال تطبيقات التسويق والتجارة الإلكترونية للمنصة، لتعكس اهتمام الوزارة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لاسيما الحرف التراثية من خلال التسويق والترويج للمنتجات والفنون التراثية التى تتميز بها محافظتا سوهاج وقنا، نظرا لدورها الحيوى فى دفع عجلة التنمية، ودعم التنافسية، وتنمية الاقتصاد المحلى، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية، وخلق فرص عمل ضمن رؤية وتوجهات الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وفى سياق متصل، قال الدكتور هشام الهلباوى، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إن البرنامج أوشك على الانتهاء من خطط تطوير 10 تكتلات اقتصادية واعدة بمحافظتى سوهاج وقنا، وتحديد آليات تنفيذها، وكذا التخطيط لتطوير 4 تكتلات جديدة، بخلاف ماسيتم تنفيذه بمحافظتى المنيا وأسيوط خلال المرحلة الثانية من البرنامج.

وأردف أن دعم التسويق للتكتلات الإقتصادية المشار إليها سواء بالاشتراك فى المعارض الداخلية، أو من خلال التسويق الإلكترونى للمنتجات على منصة أيادى مصر، وربط المنتجين بالأسواق الخارجية والداخلية هو أحد محاور استراتيجية تطوير التكتلات، التى تتضمن تحسين البيئة الداعمة من خلال تطوير البنية الأساسية، وتوفيق الأوضاع والتوافق مع الاشترطات القياسية، والتحديث والتطوير من خلال زيادة القيمة المضافة للمنتجات، إلى جانب أنشطة التدريب ونقل الخبرات بهدف تطوير سلاسل القيمة وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل.