نكشف حقيقة الخبر الكاذب حول سقوط أسانسير عمارة بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 أكتوبر 2022 04:30 مساءً -

كشف مسئولى محافظة الإسكندرية حقيقة الخبر المتداول حول سقوط مصعد من الدور الثالث عشر بأحدى عمارات بشائر الخير، وأكدوا كذب الخبر.

وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعى بالإسكندرية خبر كاذب حول سقوط مصعد من الدور الثالث عشر بإحدى عمارات بشائر الخير ووفاة رب أسرة لخمسة أطفال، وقد تم إجراء التحريات فى ساعته وتاريخه، حيث تم التنسيق مع رئيسة الحى لإجراء معاينة فنية للمصعد، وتبين سلامة المصعد وخلوه من الأعطال.

كما تم مراجعة التقرير الطبى لحالة المتوفى والذى تبين أن سبب الوفاة توقف لعضلة القلب وعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية فيما عدا وجود جرح سطحى بالخد الأيمن " مكان اصطدامه بأرضية المصعد لحظة وفاته. كما أفادت المصادر وجود تاريخ مرضى للمتوفى "صرع".



