صندوق مكافحة الإدمان يشيد بحملة شركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتوعية بمخاطر المخدرات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 أكتوبر 2022 04:30 مساءً - أشاد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، بالحملة التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات، وذلك إيمانًا منها بدور الإعلام فى الدفاع عن المجتمع، ومواجهة الظواهر المهددة لسلامته، مؤكدا أنها خطوة جيدة وستسهم في حماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان .

وقال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: الحملة التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ذات أهمية كبيرة في الوقت الراهن للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

ولفت إلى أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يثمن دور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ودور الإعلام في الدفاع عن المجتمع، ومواجهة الظواهر المهددة لسلامته لاسيما مشكلة تعاطى المخدرات.

وترتكز حملة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي ستنطلق عبر وسائل المتحدة الإعلامية المتنوعة، على توعية المصريين في البيوت بشكل علمي لاكتشاف وجود متعاطي مخدرات، والتعامل معه، ووسائل العلاج المختلفة، وتوعية الأجيال الجديدة منذ الصغر بخطورة المخدرات وتسببها في تدمير الكثير من الأسر، حيث أن مواجهة الإدمان وتعاطي المخدرات بالتوعية، لا يقل أهمية عن مواجهة الشائعات التي تهدف إلى تدمير الدولة، ولا يقل أهمية عن مواجهة الإرهاب، والتعامل مع وجود متعاطي مخدرات في المنزل له أساليب وطرق علمية.

وستقوم المتحدة للخدمات الإعلامية، بتوعية الجمهور بهذا عبر المتخصصين وذوي الخبرة، مع الالتزام الكامل بالمعايير المهنية والأخلاقية للإعلام في تناول مثل هذه الموضوعات الهامة.