القوى العاملة بالأقصر تواصل التوعية بأحكام قانون التنظيمات النقابية

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك بناء على دعوة رئيس اللجنة النقابية عادل محمد أحمد، ومحمد فوزى بسيونى، الأمين العام للجنة، بنادى التجديف، بحضور 300 عضو من أعضاء الجمعية، فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة فى المرحلة الراهنة التى تدعم الحريات النقابية وحقوق العمال فى الانضمام أو عدم الانضمام لأى نقابة مع احترام الاتفاقيات الدولية ومعايير العمل الدولية، وزيادة أعمال التثقيف والتوعية للنقابيون والعمال بقانون التنظيمات النقابية ولائحته التنفيذية.

جاء ذلك فى التقرير الذى تلقته وزارة القوى العاملة من السيد السنجابى مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر، والذى أوضح فيه أنه تم نقل تحيات وزير القوى العاملة للسادة أعضاء الجمعية العمومية، مفيداً أن اللقاء تناول شرح قانون 213 للمنظمات النقابية، ومنهم الشخصية الاعتبارية والاستقلالية فى التعامل بين النقابات وجمعياتها العمومية، والحفاظ على كافة المكتسبات.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم التطرق إلى ما تسعى الوزارة إلى إنجازه خلال الفترة الحالية من اجل تحقيق الاستقرار للعمل النقابى بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وذلك لاصدار دليل اجراءات يسهل على النقابات الجادة والراغبة فى تقنين أوضاعها، ويوضح دور النقابات العمالية فى حفظ التوازن داخل المنشات والعمل على حل كافة مشكلات أعضاء الجمعية العمومية لضمان مجتمع عمل مستقر والذى يؤدى تعزيز علاقات العمل بين طرفى الإنتاج.