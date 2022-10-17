وزير القوى العاملة يلقى كلمة فى مؤتمر «الوحدة النقابية الإفريقية»

جدة - نرمين السيد - يعقد المؤتمر غدا الثلاثاء بالقاهرة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى يشارك فيه ممثلون عن منظمة العمل الدولية، ومنظمة الوحدة النقابية الإفريقية، بدعوة من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران.
المؤتمر المنعقد تحت عنوان "إمكانية تطبيق الحماية الاجتماعية من أجل تنمية مستدامة شاملة لأفريقيا"،يتحدث فيه "الوزير" عن العلاقات التاريخية بين مصر والقارة السمراء،وكذلك تداعيات فيروس كورونا،والحرب الروسية الأوكرانية على قضايا العمل حول العالم،وعرض دور الدولة المصرية فى مواجهة تلك التحديات وتبنيها لبرامج إجتماعية غير مسبوقة لتوفير حياة كريمة لمواطنيها.
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