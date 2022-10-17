عاجل- الرئيس السيسى يوجه بتذليل العقبات أمام شباب المستثمرين

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "عرض مخطط وزارة التجارة والصناعة لزيادة الاستثمارات الصناعية، وتعزيز إنتاج المجمعات الصناعية ".

ووجه الرئيس بتبسيط وزارة التجارة والصناعة الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات الصناعية، والتواصل المستمر والمنتظم مع مجتمع رجال الأعمال الوطنيين من ذوى الخبرة والإدارة المحوكمة والإنتاج المتميز، للوقوف على التحديات التى تواجههم وسرعة توفير الحلول لتذليل أى عقبات فى هذا الصدد، بهدف دعم قطاع الصناعة الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، سعيا نحو شحذ طاقات الدولة فى المجال الصناعى.

وفيما يتعلق بالمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، وجه الرئيس بتعزيز نشاطها للوصول إلى أقصى حد ممكن من قدرتها الإنتاجية الصناعية، عن طريق تذليل أى عقبات قد تواجه شباب المستثمرين، خاصة فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مع إطلاق البرامج الترويجية فى هذا الإطار، وكذلك التوسع فى حوكمة قواعد البيانات والميكنة، لما لذلك من مردود مباشر على توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة، ومن ثم زيادة فرص النجاح المبنى على اتخاذ القرارات السليمة.

وذكر المتحدث الرسمى أن وزير التجارة والصناعة عرض الموقف التنفيذى للاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، فضلا عن جهود متابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات، والتى يبلغ عددها 16 مجمعا صناعيا بإجمالى 4808 وحدات صناعية.

كما استعرض مقترحات الوزارة ارتباطا بدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة على المستوى الوطنى، خاصة عن طريق تعزيز عمليات الاستثمار الصناعى، بما ينعكس بصورة إيجابية على أداء القطاعات الصناعية والتغلب على أبرز العقبات التى تواجهها، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، خاصة ما يتعلق بإجراءات تحسين المناخ الاستثمارى الصناعى.