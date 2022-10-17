احتفالية كبرى بجامعة القاهرة غدا بانتصارات أكتوبر بحضور أبطال معركة أبو عطوة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - د. الخشت: انتصارات أكتوبر ستظل نقطة مضيئة في تاريخ بطولات مصر وشاهدا على قوة الجيش المصري وإرادته ودرسًا في الانتماء وحب الوطن

د. الخشت: الاحتفالية تعريف وتكريم لأبطال المجموعة 139 صاعقة

تنظم جامعة القاهرة بالتعاون مع الشؤون المعنوية القوات المسلحة، احتفالية كبرى لتكريم أبطال معركة أبو عطوة، ومحاضرة للواء الدكتور سمير فرج مدير الشؤون المعنوية للقوات المسلحة السابق وواحد من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وذلك غدا الثلاثاء 18 أكتوبر الساعة 12 ظهرا بقاعة الاحتفالات الكبرى بحضور الأساتذة والعاملين والطلاب.

وقد تزينت قبة جامعة القاهرة بأعلام مصر احتفالًا بانتصارات أكتوبر الـ 49 والتي تعد ملحمة مصرية خالصة سطر خلالها رجال الجيش المصري أروع البطولات والتضحية بالدماء المصرية الطاهرة لاستعادة الأرض.

وقال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الاحتفال بانتصارات حرب أكتوبر سيظل نقطة مضيئة في تاريخ بطولات مصر تتوارثها الأجيال وتكون شاهدة على قوة الجيش المصري العتيدوإرادته، ودرسا في الانتماء وحب الوطن و التضحية في سبيل الله من أجل الوطن.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الطلاب سيتعرفون خلال الاحتفالية على الدور البطولي للجنود المصريين في معركة أبو عطوة "المجموعة 139 صاعقة"، وهي المجموعة التي تصدت بجسارة لا نظير لها في مواجهة العدو ومنع تقدمه ناحية الإسماعيلية.