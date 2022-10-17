برعاية الرئيس السيسي:وزير القوى العاملة يلقي كلمة في مؤتمر لـ”الوحدة الأفريقية” و”العمل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - يُلقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المشترك بين منظمة الوحدة النقابية الأفريقية ومكتب الأنشطة العمالية لمنظمة العمل الدولية،المقرر عقده صباح غداً الثلاثاء بالقاهرة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ،والذي يشارك فيه ممثلون عن منظمة العمل الدولية ،ومنظمة الوحدة النقابية الافريقية ،وذلك بدعوة من الإتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران.

المؤتمر المنعقد تحت عنوان "إمكانية تطبيق الحماية الاجتماعية من أجل تنمية مستدامة شاملة لأفريقيا" ،يتحدث فيه "الوزير" عن العلاقات التاريخية بين مصر والقارة السمراء ،وكذلك تداعيات فيروس كورونا ،والحرب الروسية الأوكرانية على قضايا العمل حول العالم ،وعرض دور الدولة المصرية في مواجهة تلك التحديات وتبنيها لبرامج إجتماعية غير مسبوقة لتوفير حياة كريمة لمواطنيها.