القوى العاملة : جولة تفقدية بالمنطقة الصناعية للاطمئنان على العمال بالمنوفية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية عن عمل جولة تفقدية بالمنطقة الصناعية الحرة بشبين الكوم وذلك للاطمئنان على أحوال العمال داخل المنطقة فى المرحلة الراهنة وبحث كيفية النهوض بالمنطقة فى المرحلة المقبلة بالتعاون مع أصحاب الأعمال.

وأوضح سعد عبد الرحيم مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية في تقريره الذي تلقته الوزارة، أنه قام بعمل زيارة تفقدية يرافقه فيها حلمي أبو زهرة مدير إدارة الرعاية بالمديرية، وسعيد ذكي مدير مكتب التفتيش العمال، وعلا الباز مدير مكتب التشغيل وقام فيها بمقابلة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة بشبين الكوم عصام عبد السلام للإستفسار عن أحوال العمال ومتطلباتهم واحتيجاتهم خلال الفترة الأخيرة ، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بالشباب من الجنسين، وحرص الوزارة على حماية العامل المصرى وضمان حقوقه .

كما قام مدير المديرية بجولة تفقدية داخل المصانع بالمنطقة، زار خلالها مجموعة من المصانع المختلفة من حيث بيئة العمل وذلك للوقوف على المشهد داخلها، واستمع للعمال واطمئن على أحوالهم داخل تلك المصانع وذلك لضمان حصولهم على كافة حقوقهم وتوفير بيئة عمل امنة لهم، وذلك حرصا منه على رعاية العمال وتجنب حدوث اي مشكلات أو إضرابات وذلك في اطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته في المرحلة الراهنة التى تؤكد الحريات النقابية وان من حق اى عامل فى الانضمام او عدم الانضمام لاى نقابة وفقا للاتفاقيات الدولية ومعايير العمل الدولية.