القوى العاملة : التوعية بأحكام قانون التنظيمات النقابية ولائحته التنفيذية في الأقصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - شاركت مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر فى إجتماع الجمعية العمومية للجنة النقابية للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالاقصر بناء على دعوة رئيس اللجنة النقابية عادل محمد احمد ، و محمد فوزى بسيونى الامين العام للجنة ، وذلك بنادى التجديف ، بحضور 300 عضو من اعضاء الجمعية ، وذلك في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته فى المرحلة الراهنة التى تدعم الحريات النقابية وحقوق العمال فى الانضمام اوعدم الانضمام لاى نقابة مع احترام الاتفاقيات الدولية ومعايير العمل الدولية ، وزيادة أعمال التثقيف والتوعية للنقابيون والعمال بقانون التنظيمات النقابية ولائحته التنفيذية .

جاء ذلك في التقرير الذى تلقته وزارة القوى العاملة من السيد السنجابى مدير مديرية القوى العاملة بالاقصر ، والذى أوضح فيه أنه تم نقل تحيات وزير القوى العاملة للسادة أعضاء الجمعية العمومية ، مفيداً أن اللقاء تناول شرح قانون 213 للمنظمات النقابية ، ومنهم الشخصية الاعتبارية والاستقلالية فى التعامل بين النقابات وجمعياتها العمومية ، والحفاظ على كافة المكتسبات .

وأضاف مدير المديرية ، أنه تم التطرق إلى ما تسعى الوزارة إلى إنجازه خلال الفترة الحالية من اجل تحقيق الاستقرار للعمل النقابى بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ، وذلك لاصدار دليل اجراءات يسهل على النقابات الجادة والراغبة فى تقنين اوضاعها ، ويوضح دور النقابات العمالية فى حفظ التوازن داخل المنشات والعمل على حل كافة مشكلات اعضاء الجمعية العمومية لضمان مجتمع عمل مستقر والذى يؤدى تعزيز علاقات العمل بين طرفى الانتاج .