القوى العاملة : حصر العمالة غير المنتظمة .. ومتابعة برامج التدريب المهنى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد بشأن استكمال حصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة والمشروعات القومية على ارض المحافظة وذلك بمدينة موط بالداخلة ، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الدورة التدريبية على مهنة المشغولات والتطريز اليدوي بمكتب عمل باريس بمحافظة الوادي الجديد .

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد ، انه تم استكمال عمليات الحضر والتسجيل للعمالة غير المنتظمة داخل مواقع العمل بالمحافظة ، وذلك من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية ، وذلك لتوفير الرعاية والحماية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة التى توفرها المديرية لها على مدار العام .

وأضاف مدير المديرية ، انه تم متابعة البرنامج التدريبي المنفذ على مهنة المشغولات والتطريز اليدوى ، وذلك بمكتب عمل باريس ، والتأكد من سير البرنامج وفق الخطة الموضوعة ومن إلتزام المتدربات بالحضور ، واستعراض بعض من منتجات الفتيات المتدربات .