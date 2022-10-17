محافظ القليوبية: تنفيذ 68.7% من مشروع الإسكان بمدينتى شبرا وقليوب

جدة - نرمين السيد - قال محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان إن نسبة تنفيذ مشروع الإسكان بمدينتى شبرا الخيمية وقليوب بلغت 68.7% حتى الآن، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الهياكل الخرسانية والبنائية، وجار العمل فى التشطيبات الداخلية والواجهات الخارجية للعمارات.





جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده المحافظ اليوم الاثنين، لمتابعة تنفيذ أعمال مشروع الإسكان الجارى تنفيذه بمدينة شبرا الخيمة وقليوب بمنطقة تقاطع الطريق الدائرى مع محور الفريق العصار، ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى؛ بهدف تذليل كافة المعوقات والانتهاء من توصيل شبكات المرافق وفق الجداول الزمنية المحددة له. وأضاف الهجان أنه جارى عمل المرافق تمهيدًا للبدء فى أعمال الرصف والتجميل، والمساحات الخضراء وأماكن انتظار السيارات، منوهًا بأن المشروع يقع على مساحة 201 فدان ما يعادل 845 ألف متر مربع بنسبة بنائية 68.7% بإجمالى 289 عمارة لـ5 مواقع عاملة بإجمالى 16536 وحدة سكنية و30 منشأ خدميًا لخدمة 68200 نسمة بإجمالى 550 ألف متر مربع مسطحات خضراء. وأشار إلى أن المشروع يتكون من 104 عمارات استثمارية و84 عمارة متوسط و101 عمارة إسكان اجتماعى، بالإضافة إلى عدد من المنشآت الخدمية.

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