ميناء الإسكندرية يستقبل 2200 سائح من جنسيات مختلفة (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبلت وزارة النقل، ممثلة فى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية برئاسة اللواء بحرى نهاد شاهين، رئيس مجلس الإدارة، السفينة السياحية "MEIN SCHIFF.6" القادمة من ميناء أنطاليا التركى، على متنها 3125 راكبا، من بينهم 2206 سائحين و919 من طاقم السفينة من مختلف الجنسيات.





جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والحكومة المصرية، بتعظيم سياحة اليخوت والسفن السياحية وفى إطار البرنامج المتكامل لعام 2022 لاستقطاب السفن السياحية، إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية الممتد من شهر مارس 2022 إلى شهر ديسمبر، من العام ذاته، الذى يضم 30 رحلة سياحية. يذكر أنه كان فى استقبال السفينة السياحية مالطية الجنسية، التى تراكت على أرصفة محطة الركاب البحرية بهيئة ميناء الإسكندرية، عدد من أبرز قيادات الميناء، والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، والإدارة العامة لشرطة الميناء. وجرى استقبال الركاب وإنهاء إجراءاتهم فى دقائق معدودة، لبدء برنامجهم السياحى لزيارة المعالم السياحية والتاريخية والثقافية، ومن المقرر مغادرة السفينة لأرصفة ميناء الإسكندرية، فى منتصف ليل 17 أكتوبر 2022، متجهة إلى ميناء سفاجا لاستكمال رحلتها السياحية فى الأراضى المصرية.

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