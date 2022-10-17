التحالف الوطنى يقدم أجهزة لطلاب جامعات أسيوط من ذوى الهمم (صور)

جدة - نرمين السيد - حرص التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى على تقديم المساعدات اللازمة لصالح ذوى الهمم من طلاب جامعات محافظة أسيوط، من خلال تقديم أجهزة لاب توب جديدة لهم لمساعدتهم فى إتمام العملية التعليمية وتسهيلها عليهم.





يأتى ذلك فى إطار استقبال العام الدراسي الجديد بالجامعات المصرية. وقدمت جمعية الأورمان 77 جهاز لاب توب لطلاب جامعة الأزهر بأسيوط وجامعة أسيوط العامة من الطلاب ذوى الهمم وذلك بحضور الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور محمد عبدالمالك رئيس جامعة الأزهر بأسيوط ونائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى، والدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط العامة. يأتى ذلك من ضمن جهود التحالف الوطنى فى إطار الدور التنموى الذى يقوم به التحالف الوطنى لدعم الفئات المستحقة وفى ضوء تكاتف الجهود فى مجال العمل المجتمعى وتوحيدها تحت مظلة واحدة تجمع 24 كيانا رائدا فى العمل التنموى فى مصر. يذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، انطلق فى 13 مارس 2022، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر ويضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيانا خدميًا وتنمويًا، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم فى عضويته 30 اتحادا نوعيا و27 اتحادا إقليميا، والتى تعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها. حيث يضم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى عضويته كل من (الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصرى ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدى يعقوب والمعهد القومى للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعى مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربى لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين.

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