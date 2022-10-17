التقنيات الحديثة توصلت إليهم.. ضبط قائدي سيارتين لقيامهما بحركات استعراضية بأحد ميادين القاهرة (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 أكتوبر 2022 02:35 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، تضمن تضرر إحدى السيدات من قائدى سيارتين، لقيامهما بحركات استعراضية بأحد ميادين القاهرة، معرضين حياة المواطنين للخطر.

بالفحص واستخدام التقنيات الحديثة، تم تحديد قائدى السيارتين المشار إليهما بمقطع الفيديو، وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما والسيارتين، وبمناقشتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.