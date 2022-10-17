الرعاية الصحية: تشغيل 8 وحدات ومراكز طب الأسرة جديدة بمحافظة الإسماعيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أكتوبر 2022 02:34 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن إضافة 8 وحدات ومراكز طب الأسرة جديدة لخدمة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، وبذلك يصل إجمالي وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية 40 وحدة ومركزًا الرعاية الأولية، حتى الآن.

وأشار بيان الهيئة، تشمل وحدات ومراكز طب الأسرة الثمانية اللذين تم تشغيلهم ضمن المرحلة الثالثة للتشغيل بمحافظة الإسماعيلية (مركز طب أسرة سرابيوم، مركز طب أسرة أبو سلطان، مركز طب أسرة الإسماعيلية الجديدة، وحدة طب أسرة الأبطال، وحدة طب أسرة وادي الملاك، وحدة طب أسرة أبو عاشور، وحدة طب أسرة القصاصين، وحدة طب أسرة الوادي الأخضر ).

وأشار بيان الهيئة، إلى إجمالي الخدمات الطبية التي تم تقديمها منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية في فبراير 2021 وحتى الآن،والتي بلغت 1.8 مليون خدمة طبية من خدمات طب الأسرة، من خلال 32 وحدة ومركزًا لطب الأسرة تابعين لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية.

ونوهت الهيئة في بيانها أن وحدات ومراكز طب الأسرة تُعد هي نواة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والأسرة هي وحدة التغطية وليس الفرد، حيث تُعد وحدات طب الأسرة هي البوابة الأولى للمنتفع للحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة، لافتة إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة تعزز مفهوم طب الأسرة، حيث تغطي وحدات ومراكز طب الأسرة 80% من احتياجات الفرد الصحية، وذلك وفق أحدث النظم الصحية العالمية.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن طبيب الأسرة هو كلمة السر فى المنظومة الجديدة ، لافتًا إلى تقديم خدمات طب الأسرة من خلال 127 وحدة ومركزًا تابعين للهيئة بمحافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية )، وذلك منذ انطلاق المنظومة بهم وحتى الآن .

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن نظام طب الأسرة، يسهل على منتفعي التأمين الصحي الشامل الحصول على خدمات الرعاية الأولية، وذلك من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة الأقرب للمنتفع، والتي يتواجد بها الملف الطبي للمنتفع، فيما تسهم هذه الوحدات في ربط المواطن بالخدمة الصحية ليصبح دائم التردد عليها لمتابعة حالته الصحية، لافتًا إلى أن هذه الوحدات هي المنوطة بإجراء الفحص الطبي الشامل للمواطنين والذي يتم سنويًا لكافة منتفعي المنظومة الجديدة، باعتباره التزام وفرض على هيئة الرعاية الصحية، باعتبارها ذراع الدولة في ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل.

جدير بالذكر، أن تقدم خدمات التأمين الصحي الشامل لأهالي محافظة الإسماعيلية، من خلال 66 منشأة صحية، تشمل 12 مستشفى و 54 مركز ووحدة صحية، وتم تشغيل 44 منشأة، منهم 4مستشفيات وهم (مجمع الإسماعيلية الطبي، مستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة والمتخصصة بأبو خليفة، مركز ٣٠ يونيو الدولي لأمراض الكلى والمسالك، مستشفى فايد التخصصي)، بالإضافة إلى 40 مركز ووحدة طب أسرة لخدمة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة في بمحافظة الإسماعيلية، حتى الآن.