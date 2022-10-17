”قوى عاملة الشرقية ” تستكمل فعاليات مبادرة ” المناخ مسئوليتى”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أكتوبر 2022 02:34 مساءً - أستكملت مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية ، سلسلة الندوات ضمن مبادرة " المناخ مسئوليتى " والتى أطلقتها وزارة القوى العاملة في إطار الإستعداد لإستضافة مصر للدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ (Cop 27) ، وذلك للحفاظ على البيئة فى ظل العوامل الجديدة التى أدت إلى تغير المناخ .

وافتتح أحمد عبد الهادى وكيل مديرية القوى العاملة بالشرقية ، ندوة التوعية والتى أقيمت بشركة المقاولون العرب فرع شرق ووسط الدلتا بمدينة الزقازيق ، بعنوان " السلامة والصحة المهنية للإستعداد لـ cop27" ، بحضور لفيف من المختصين والمهتمين بالشأن الخاص بالسلامة والصحة المهنية ، وذلك استكمالاً لما بدأته المديرية فى المبادرة بشركة السويدي للكابلات بالعاشر من رمضان ، وشركة الأهرام للمشروبات ببلبيس .

واوضح وكيل المديرية ان الندوة تناولت عدة محاضرات وأبحاث وعروض تقديمية متخصصة بداية من خطة الإخلاء للطواريء ، ثم عرض تقديمي حول Safety induction ، وعرض موجز عن مجموعة شركات المقاولون العرب وإستراتيجيتها فى العمل ، بالإضافة إلى "التعريف بالتغير المناخي وتأثيره الضار"، و"دور قطاع السلامة والصحة المهنية في الحد من مخاطر تغيرات المناخ" ، و " التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 " .

حضر الندوة المهندس يوسف شعبان مدير شئون البيئة بالمقاولون فرع شرق ووسط الدلتا ، والذى أثنى فى كلمته على الجهود الرائدة والمبادرات البناءة لوزارة القوى العاملة ومديرياتها في مجال السلامة المهنية خاصة وفي كافة المجالات المعنية بها القوى العاملة بصفة عامة ، كما أشاد بالجهد المبذول لفريق القوى العاملة بالشرقية فى إعداد الندوات والدورات التدريبية بالإستعانة بالخبراء والمتخصصين .

شارك فى الندوة بإلقاء المحاضرات المهندسة إيمان كمال إستشاري السلامة بمنطقة الزقازيق ، والمهندس محمد حسن باحث ومحاضر معتمد بالإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ، والدكتور ناصر الغندور مدير مكتب السلامة بمنطقة الزقازيق ، والمهندس يوسف شعبان مدير إدارة البيئة فرع الشركة بالشرقية .

وفى ختام الندوة ، أهدى المهندس محمد حلمي نائب مدير فرع الشركة بشرق ووسط الدلتا درع المجموعة لوكيل المديرية عرفانا" وتقديرا" لجهود مفتشى السلامة بالمديرية في الإرتقاء بمنظومة العمل داخل المنشآت والحفاظ على بيئة عمل آمنة تساهم فى زيادة الانتاج .