وزير التعليم العالي: تنسيق 866 ألف طالب من مختلف الشهادات بالجامعات الحكومية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أكتوبر 2022 02:34 مساءً - استعرض د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا إحصائيًّا قدمه أ.السيد عطا المشرف العام على مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام.

أوضح التقرير أن مكتب التنسيق نسق هذا العام 866071 طالبًا من مختلف الشهادات بالجامعات الحكومية والتكنولوجية والمعاهد الخاصة والحكومية، حيث يعد هذا العدد هو الأكبر على مستوى التنسيق خلال السنوات الماضية.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي طلاب الثانوية العامة الذين تم تنسيقهم هذا العام من خلال مكتب التنسيق بلغ 580274 طالبًا، وبلغ عدد طلاب الشهادات الفنية الذين تم تنسيقهم 266535 طالبًا، وبلغ عدد طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 13284 طالبًا، وبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين (STEM) 1780 طالبًا، وبلغ عدد الطلاب في مدارس النيل 207 طلاب، في حين بلغ عدد طلاب الشهادات الأزهرية الذين تم تنسيقهم للمعاهد العليا الخاصة 3991 طالبًا.

وأكد التقرير أن هذا العدد الذي تم تنسيقه للجامعات الحكومية والتكنولوجية والمعاهد الحكومية والخاصة يعد الأكبر على مدار السنوات الماضية.

وأشار التقرير إلى أن فتح كليات جديدة بالجامعات الحكومية، وكذلك بدء الدراسة بسبع جامعات تكنولوجية جديدة لأول مرة في منظومة التعليم العالي، إضافة إلى بدء الدراسة بعدد من المعاهد العليا الجديدة في عدد من التخصصات العلمية؛ بما مكن منظومة التعليم العالي من إتاحة المزيد من الفرص للالتحاق بالجامعات والمعاهد.

ويؤكد هذا التقرير أهمية الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الدولة في منظومة التعليم الجامعي الحكومي؛ بما مكنها من القدرة على إتاحة المزيد من الفرص الخاصة بالتعليم الجامعي، واستيعاب الطلب المتزايد للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي.