”القوي العاملة”:الانتهاء من تدريب طلبة جامعة فاروس بالإسكندرية علي تطبيقات قانون العمل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أكتوبر 2022 02:34 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية بشان اضافة برنامج تدريبي جديد لطلبة جامعة فاروس وخاصة طلبة كليتي الحقوق والتجارة لتدريبهم على تطبيقات قانون العمل والقوانين ذات الصلة، وذلك لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، فضلا عن ثقافة السلامة والصحة المهنية بين طلبة الجامعة، وذلك في اظار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة وجامعة فاروس بالإسكندرية.

وأوضح مدحت الغمراوي مدير مديرية القوى العاملة بالاسكندرية في تقريره، أنه تم الانتهاء من تدريب الطلاب من جامعة فاروس من خلال ادارت المديرية ومكاتبها المختلفة والمنتشرة بالمحافظة ، وذلك بعد النجاح الذي حققته في تدريب طلبة جامعة الإسكندرية والجامعات المصرية في جميع المجالات، والذي اسهم في تخريج جيل جديد مدرباً وقادرا على مواجهة بيئة العمل الواقعية وعلى دراية كافية بكافة مستجدات سوق العمل وآلياته.

واضاف مدير المديرية إن التدريب يعد من أهم الملفات بالوزارة والذي اولته اهتمام خاص خلال الفترة الأخيرة ، حيث أن التدريب يعد خطوة أساسية ومهمة للتأهيل لسوق العمل .

ونقل مدير المديرية تحيات وزير القوى العاملة حسن شحاتة للطلاب والحضور وتمنياته بمزيد من النجاح في التعاون مع الجامعات من أجل إنتاج شباب مثقف يجمع بين الدراسة الأكاديمية والخبرة العملية ليكون قادرا على المنافسة في أسواق العمل.

وفي الختام كرم مدير المديرية الطلاب بعد انتهاء التدريب بحضور ريهام انور مدير إدارة التنظيم والإدارة، وعثمان ابراهيم مدير الشؤون المالية والإدارية، وعمرو رضا مدير مكتب التفتيش بمنطقة وسط، والدكتور أحمد عبد العليم العجمي وكيل كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية جامعة فاروس بالاسكندرية، والدكتور محمد محمود جابر بدوي مدير وحدة التدريب الميداني كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية بجامعة فاروس بالاسكندرية، مقدما الشكر والتقدير للسادة القائمين علي التدريب وعلي المشاركة الفعالة من الجامعة لتدريب جميع الطلاب من الجامعة.