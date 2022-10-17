ورشة عمل لتوعية أطراف العملية الإنتاجية بأحكام قانون العمل بحضور 38 شركة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أكتوبر 2022 02:34 مساءً - عقدت مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية ، ورشة عمل فى مجال التفتيش وعلاقات العمل وقوائم المراجعة والحوار المجتمعي ودور المفاوضة الجماعية في حل منازعات العمل الجماعية ، بشركة سهم للتصنيع بمدينة العبور.

و من جانبها أكدت إيمان السيد ، مدير المديرية أن الندوة جاءت تنفيذاً لإستراتيجية الوزارة بتوعية طرفي العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال " بأحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ في مجالات علاقات وتفتيش العمل ،وفض منازعات العمل ، لتحقيق التوازن فى العلاقة بين الطرفين.

جاء ذلك بحضور محمــد علـــيان وكيــــل المديــريـــة وفريق مكتب عمل العبور ، سيد احمد السيد مدير مكتب عمل العبور، وعبود طه مفتش مكتب عمل العبور ، و ممثلى 38شركة بالعبور ومنطقة القوى العاملة بالخانكة من إدارات الموارد البشرية وشئون العاملين .