وزير الشباب يلتقى وفود مهرجان أطفال العالم فى نسخته الثالثة (صور)

جدة - نرمين السيد - قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى إن المقر الجديد للوزارة وجميع الوزارات فى العاصمة الإدارية الجديدة تم تخطيطها بعناية انطلاقا من رؤية القيادة السياسية من أجل إنشاء عاصمة جديدة لمصر تجمع بين الحضارة المصرية الكبيرة والمستقبل المشرق الذى تسعى للوصول إليه .





جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب والرياضة مع الوفود المشاركة فى مهرجان أطفال العالم، والذى يقام فى نسخته الثالثة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتنظمه الإدارة المركزية لتنمية النشء (الإدارة العامة للبرامج والأنشطة بوزارة الشباب والرياضة) فى الفترة من 15-21 أكتوبر الجارى بالقاهرة، وذلك بمقر وزارة الجديد فى العاصمة الإدارية.

وفى بداية اللقاء، رحب الدكتور أشرف صبحى بالوفود المشاركة، واستعرض بعض أعمال الشباب المشارك فى المهرجان، والتى تهدف إلى التوعية بتغير المناخ وكيفية العمل على نشر الوعى بين الشباب فى العالم أجمع بطرق جديدة لتصل إليهم الصورة كاملة.



وأعرب عن سعادته بالتعاون مع الشباب المشارك من مختلف أنحاء العالم، مضيفا أن الخبرات التى سيكتسبها الشباب المصرى كبيرة من جهة، فضلا عن نقل النهضة الحضارية والصورة الصحيحة من الشباب المشارك من الدول الأخرى إلى بلادهم عن مصر من جهة اخرى.

وأعربت ممثلة دولة صربيا عن سعادتها بزيارة مصر مرة أخرى، مؤكدة أن تناول وزارة الشباب والرياضة لمشكلة تغير المناخ فى ظل استضافة مصر لقمة المناخ هو أمر فى غاية الأهمية.



وكان وزير الشباب والرياضة قد شهد مساء أمس الأول السبت على مسرح الوزارة، حفل افتتاح مهرجان أطفال العالم فى نسخته الثالثة بمشاركة 23 دولة هى: (روسيا، أرمينيا، ليتوانيا، رومانيا، الهند، الأردن، بلغاريا، صربيا، فلسطين، إيطاليا، سوريا، سريلانكا، اليونان، أندونيسيا، السودان، باكستان، الكاميرون، العراق، اليابان، ليبيا، موريشيوس، بيرو، إسبانيا)، وذلك فى إطار استضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27) فى مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، فضلا عن مشاركة الفرق المصرية من محافظات (الإسكندرية، بورسعيد، دمياط، الإسماعيلية، القاهرة، الجيزة، شمال سيناء، أسوان، المنيا، وجنوب سيناء).. ويهدف المهرجان إلى تقديم رسالة لرفع الوعى بالتغيرات المناخية، ومشاركة الأطفال فى الأحداث العالمية، والتواصل الفكرى بين أطفال العالم بمختلف هوياتهم.