محيى الدين: تمويل العمل المناخى يحتاج لتكثيف التعاون

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركته فى الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإقليمى الخاص بأوروبا وآسيا الوسطى لتمويل العمل المناخى، الذى تستضيفه مدينة جنيف السويسرية وتنظمه الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا وفريق رواد المناخ، وذلك بمشاركة سامح شكرى وزير الخارجية والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف السابع (مشاركة افتراضية)، وأمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة (مشاركة افتراضية)، ومارك كارنى المبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل المناخى والتمويل (مشاركة افتراضية)، وأولجا ألجايروفا المديرة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار مسئولى دول الإقليم ومنظمات التنمية والتمويل الإقليمية والدولية.

وقال محيى الدين إن الدول المتقدمة لم تفى حتى اللحظة بتعهدها فى مؤتمر كوبنهاجن بتمويل العمل المناخى فى الدول النامية والأسواق الناشئة بقيمة 100 مليار دولار سنوياً، وحتى إذا تم الوفاء بهذا التعهد فإنه لا يمثل سوى 3 بالمئة فقط من التمويل اللازم للعمل المناخى، مشدداً على أهمية دور موازنات الدول والقطاع الخاص والشراكات مع جهات التمويل المختلفة فى حشد التمويل اللازم لمشروعات المناخ.

وأشار محيى الدين إلى ضرورة التعامل باهتمام مع ما رصدته التقارير الدولية بشأن توقعات القطاع الخاص والمستثمرين ومخاوفهم المتعلقة بالاستثمار فى الأسواق الناشئة، والتى أفادت بأن 88 بالمئة من الأسواق الناشئة بما فى ذلك بعض الأسواق فى أوروبا وآسيا الوسطى ليست على مستوى الاستثمار، وتواجه مشكلات متعلقة بالاستقرار المؤسسى وشفافية البيانات الاقتصادية واستقرار العملة، الأمر الذى يتطلب من الحكومات بالتعاون مع المنظمات الدولية العمل على تقليل مخاطر الاستثمار فى الأسواق الناشئة تمهيداً لخلق بيئة مواتية لتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة بما فى ذلك مشروعات المناخ.

وأفاد محيى الدين بأن تمويل العمل المناخى يحتاج لتكثيف التعاون على المستويات المحلية والإقليمية والدولية فى ظل التحديات الجسيمة التى فرضت نفسها خلال العامين الأخيرين، وما ترتب على جائحة كورونا من آثار سلبية على القطاع الصحى على مستوى العالم، وما نتج عن الأزمة الأوكرانية من أضرار أدت إلى تراجع الأمن الغذائى وقصور الطاقة، فضلاً عن توقعات صندوق النقد الدولى وغيره من المؤسسات الدولية ذات الصلة بما سيشهده العام المقبل من زيادة التضخم وتراجع الأداء الاقتصادى ومعدلات النمو على مستوى العالم.

وأوضح محيى الدين أن هذه التحديات أبرزت أهمية مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التى تهتم ليس فقط بالخروج بمشروعات تنموية ومناخية ولكنها تناقش أيضاً آليات تمويل هذه المشروعات، وتجمع الحكومات والقطاع الخاص وممثلى جهات التمويل المختلفة على طاولة واحدة، كما تهتم بإيجاد الحلول وإزالة العقبات التى قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وهو النهج العملى الذى تتبناه وتدعو إليه الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين.

وفى هذا الصدد، قال محيى الدين إن المنتديات الإقليمية الأربعة السابقة ناقشت نحو 400 مشروع مناخية وتنموى، وتم اختيار نحو 50 مشروعاً جاهزة للتمويل لعرضها خلال مؤتمر شرم الشيخ بينما سيتم عرض 100 مشروع آخر واعد عبر المواقع الرسمية للمؤتمر ورواد المناخ لمناقشة تنفيذها وتمويلها مستقبلا، موضحاً أن عدداً من هذه المشروعات سيستفيد من تمويل تحالف جلاسجو للسباق نحو الصفر GFANZ الذى تبلغ قيمته 130 تريليون دولار.

وأضاف أنه من المتوقع أن يخرج المنتدى الإقليمى الخاص بأوروبا وآسيا الوسطى بعدد آخر من المشروعات التنموية والمناخية التى تتماشى مع اتفاق باريس للمناخ وتهدف إلى تحقيق أهداف التخفيف والتكيف على حدٍ سواء، وإيجاد سبل للاستثمار وتمويل هذه المشروعات مع مراعاة الاستثمار فى رأس المال البشرى والبنى التحتية للدول، مشدداً على عدم وجود تعارض بين تنفيذ اتفاق باريس للمناخ وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأفاد محيى الدين بأن منتدى أوروبا وآسيا الوسطى سيناقش كذلك تحديات الاستثمار فى المواد الخام الحيوية اللازمة لقطاع الطاقة والتطور التكنولوجى، وذلك فى ضوء المبادرة التى تتبناها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا بشأن الصناعات الاستخراجية.

واختتم محيى الدين كلمته قائلاً: إن فرص العمل المناخى متاحة وقائمة، وهناك اهتمام من الحكومات المختلفة بتعديل سياساتها الاقتصادية وخلق بيئة آمنة للاستثمار وضخ الأموال، كما أظهرت المنتديات الإقليمية الخمسة اهتماماً كبيراً من القطاع الخاص والمنظمات التنموية والتمويلية الإقليمية والدولية بالمشاركة فى تمويل وتنفيذ مشروعات المناخ، وهى أمور يجب استثمارها جيداً بما يحقق الأهداف التنموية المختلفة بما فى ذلك أهداف المناخ.

يذكر أن المنتديات الإقليمية الخمسة هى مبادرة أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع اللجان الاقتصادية للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ بهدف تعزيز البعد الإقليمى للعمل المناخى والخروج بمشروعات قابلة للتمويل والاستثمار والتنفيذ، مع حشد التمويل اللازم لهذه المشروعات.

وخلال الأسابيع الماضية، انعقدت اللأربعة منتديات الخاصة بإفريقيا، وآسيا والمحيط الهادى، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى، والمنطقة العربية، تم خلالها عرض أكثر من سبعين مشروعاً تنموياً ومناخياً والتفاوض على سبل تمويلها، وسيتم تناول هذه المشروعات خلال مؤتمر شرم الشيخ كنموذج للعمل المناخى الإقليمى.