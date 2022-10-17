الهيئة العامة لميناء الأسكندرية تستقبل أكثر من 2200 سائح على متن ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أكتوبر 2022 01:34 مساءً - في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة المصرية بتعظيم سياحة اليخوت والسفن السياحية وفي إطار البرنامج المتكامل لعام 2022 لإستقطاب السفن السياحية إلى الهيئة العامة لميناء الأسكندرية الممتد من شهر مارس 2022 إلى شهر ديسمبر من ذات العام والذي يضم عدد 30 رحلة سياحية.

فقد قامت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة لميناء الأسكندرية برئاسة اللواء بحري / نهاد شاهين – رئيس مجلس الإدارة ـ في تمام الساعة الرابعة والنصف فجر اليوم الإثنين الموافق 17/10/2022 باستقبال السفينة السياحية MEIN SCHIFF.6 القادمة من ميناء أنطاليا التركي وعلى متنها 3125 راكب من بينهم 2206 سائح و 919 من طاقم السفينة من مختلف الجنسيات.

يذكر أنه كان في استقبال السفينة السياحية مالطية الجنسية والتي تراكت على أرصفة محطة الركاب البحرية بهيئة ميناء الأسكندرية عدد من أبرز قيادات هيئة ميناء الأسكندرية والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة والإدارة العامة لشرطة الميناء

هذا وقد تم إستقبال الركاب وإنهاء إجراءاتهم في دقائق معدودة لبدء برنامجهم السياحي لزيارة المعالم السياحية والتاريخية والثقافية حيث أنه من المقرر مغادرة السفينة لأرصفة ميناء الاسكندريه في منتصف ليل 17 اكتوبر 2022 متجهة إلى ميناء سفاجا لإستكمال رحلتها السياحية في الأراضي المصرية.