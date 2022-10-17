المفتي العام للبوسنة والهرسك: الفتوى الرشيدة تأتي دائمًا لمواكبة كافة التطورات حتى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أكتوبر 2022 01:34 مساءً - توجَّه صاحب الفضيلة الشيخ / حسين كافازوفيتش المفتي العام للبوسنة والهرسك بجزيل الشُّكر وعظيم التَّقدير إلى معالي الدكتور شوقي إبراهيم علاَّم، رئيس المجلس الأعلى لِدُوْرِ وهيئات الإفتاء في العالم، مفتي جمهورية مصرَ العربيَّة، على تنظيمه هذا المؤتمر الدُّوَلي السَّنوي، تحت رعاية فخامة السيّد الرَّئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربيَّة -حفظه الله، معربًا عن سعادته على تنظيم المؤتمر مؤكدًا على أهمية الفتوى ودورها في التنمية المستدامة وفق أهداف رؤية 2030م.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي السابع لدار الإفتاء تحت مظلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم والمنعقد بالقاهرة 17 – 18 أكتوبر 2022م برعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن الشرع الشريف يؤيد ويدعم كل ما يفيد المجتمعات فالله بعث الرسل والشرائع لمصلحة العباد ولم يتركهم هملًا، مؤكدًا على أن التاريخ قد شهد بأن الفتوى الرشيدة تأتي دائمًا لمواكبة كافة التطورات حتى يرث الله الأرض ومن عليها.

واختتم فضيلته كلمته قائلًا: نأمل في إبراز دور الفتوى في تحقيق التنمية المستدامة، وإفادة المجتمعات موجهًا الشكر والتحية لكافة الحضور والمنظمين على جهودهم الواضحة.