وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصخصة منظومة التعليم الأساسى فى مصر، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن.
وشددت على استمرار ملكية الدولة لكافة المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية، دون أى نية لخصخصتها، مع تقديم جميع خدماتها التعليمية لمختلف طلاب مراحل التعليم الأساسى على حد سواء، باعتبار التعليم حقاً أصيلاً من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون.
وأشارت إلى أنه يجرى تنفيذ استراتيجية لتطوير منظومة التعليم الأساسى فى مصر بمختلف مراحله، والتى تقوم على عدة دعائم أبرزها تطبيق منظومة التعليم الجديدة القائمة على الفهم بدلاً من التلقين، وبناء المناهج الدراسية المتطورة، وتأهيل وتدريب المعلمين، وتطوير منظومة التعليم الفنى لتلبية احتياجات سوق العمل، إلى جانب تطبيق آليات التحول الرقمى فى مختلف مراحل العملية التعليمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحكومة تنفى خصخصة منظومة التعليم الأساسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.