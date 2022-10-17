وزير البترول: ملتزمون بضخ الغاز إلى لبنان فور استكمال الإجراءات

جدة - نرمين السيد - أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا التزام مصر وجاهزيتها لضخ الغاز الطبيعى فورا إلى لبنان، فور استكمال الإجراءات المرتبطة بالبدء فى تصدير الغاز المصرى واستقباله فى الأراضى اللبنانية.





وشدد وزير البترول خلال لقائه وزير الطاقة والمياه اللبنانى الدكتور وليد فياض، الذى يزور القاهرة حاليا، على استعداد مصر الدائم لتقديم كل أوجه الدعم والمعاونة والخبرات للأشقاء اللبنانيين فى مختلف الأنشطة البترولية فى إطار العلاقات والروابط المتينة، التى تجمع البلدين ودعم القيادة السياسية المستمر للعلاقات مع لبنان الشقيق. ووجه وزير الطاقة اللبنانى الشكر والتقدير للدولة المصرية قيادة وشعبا على موقفها المساند دوما للدولة اللبنانية، خاصة فى تلك المرحلة المهمة.

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