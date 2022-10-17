أخبار مصرية

بتوجيهات الرئيس السيسى.. أطباء مصريون يجرون عمليات جراحية كبرى فى قطاع غزة

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أحمد عبد الرؤوف 2022-10-17 13:03 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم الأشقاء الفلسطينيين فى غزة.

الوفد الطبى المصرى

وفور وصوله إلى القطاع، استقبلت وزارة الصحة فى غزة، الوفد المصرى، الذى يتكون من استشاريين فى تخصصات مهمة، هى: جراحة القلب والأوعية الدموية والعظام والعمود الفقرى وجراحة التشوهات.

الوفد الطبى المصرى

ويستمر الوفد الطبى المصرى، 10 أيام فى القطاع، لإجراء أكبر قدر ممكن من العمليات الجراحية فى مستشفيات غزة، فضلا عن مساعدة الطواقم الطبية الفلسطينية وتقديم الخدمات الطبية كافة لسكان القطاع.

يأتى ذلك فى إطار التخفيف عن مواطنى القطاع، وفى ضوء ما أعلنه الرئيس السيسى من التزام مصرى بسرعة تحسين الأوضاع المعيشية لسكان غزة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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