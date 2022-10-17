بتوجيهات الرئيس السيسى.. أطباء مصريون يجرون عمليات جراحية كبرى فى قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم الأشقاء الفلسطينيين فى غزة.

وفور وصوله إلى القطاع، استقبلت وزارة الصحة فى غزة، الوفد المصرى، الذى يتكون من استشاريين فى تخصصات مهمة، هى: جراحة القلب والأوعية الدموية والعظام والعمود الفقرى وجراحة التشوهات.

ويستمر الوفد الطبى المصرى، 10 أيام فى القطاع، لإجراء أكبر قدر ممكن من العمليات الجراحية فى مستشفيات غزة، فضلا عن مساعدة الطواقم الطبية الفلسطينية وتقديم الخدمات الطبية كافة لسكان القطاع.

يأتى ذلك فى إطار التخفيف عن مواطنى القطاع، وفى ضوء ما أعلنه الرئيس السيسى من التزام مصرى بسرعة تحسين الأوضاع المعيشية لسكان غزة.