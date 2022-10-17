سكرتير  المجمع المقدس يرأس اللقاء السنوى لكبار السن بالمعادى

جدة - نرمين السيد - رأس اللقاء الأنبا دانيال أسقف الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس. إلى جانب صلاة القداس الإلهى، ألقى الأنبا دانيال كلمة عن "إمكانية الحياة فى القداسة متاحة للكل"، وشارك فى اللقاء 550 من كبار السن من 14 كنيسة تابعة للإيبارشية.

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