تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. حياة كريمة تطلق المرحلة الثالثة لندوات التوعية

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية واستكمالا للنجاح الذى حققته الندوات التوعوية بالجامعات المصرية، والتى تنظمها مؤسسة "حياة كريمة".

وبدأت الندوات فى جامعتى أسيوط وبورسعيد، وتستمر فى جامعات (المنصورة ودمياط والأقصر والفيوم والسادات والمنوفية والعريش والوادى الجديد) حتى 23 أكتوبر الجارى، يأتى ذلك تحت شعار "تطوع واترك بصمتك".

يأتى ذلك فى إطار برنامج توعوى متكامل بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتستهدف هذه الندوات التوعية والتعريف بالمشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" لشباب الجامعات، وتعريفهم بالجهود التنموية المبذولة على الأرض، وتزامنا مع استجابة مؤسسة حياة كريمة لدعوة الحوار الوطنى لمؤسسات المجتمع المدنى لإجراء حوارات جماهيرية فى كافة محافظات الجمهورية مع مختلف الفئات، وضمن جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، والتى تاتى المؤسسة كأحد مؤسسيه.

إلى جانب الندوات التوعوية بالجامعات، تستعد المؤسسة لتتفيذ زيارات ميدانية لشباب الجامعات لمشروعات حياة كريمة على أرض الواقع، والعمل على الاستفادة من التخصصات المختلفة من شباب الجامعات فى تنفيذ مشروعات حياة كريمة و، علاوة على العمل مع الأكاديمية الوطنية للتدريب على عقد برنامج تأهيلى للمتطوعين، وذلك بموجب البروتوكول الذى تم إبرامه بين المؤسسة والأكاديمية فى نهاية سبتمبر الماضى.

كانت مؤسسة حياة كريمة قد عقدت أول ندوة توعوية للشباب الجامعى وتعريفهم بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وذلك تحت عنوان "التوعية والتعريف بالجهود التنموية فى المشروع القومى" حياة كريمة"، وذلك لكون المؤسسة هى مظلة العمل التطوعى والتنموى فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بهدف نشر ثقافة العمل المجتمعى والتطوعى" بين شباب الجامعات.

وبدأت المرحلة الأولى من هذه الندوات بجامعات القاهرة وعين شمس وبنها، ضمن سلسلة من الندوات التوعوية والتعريفية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتوعية الطلاب وتعريفهم بالمشروع القومى حياة كريمة والجهود المبذولة على الأرض.

فيما انطلقت المرحلة الثانية فى 9 من أكتوبر الجارى، وشملت جامعات (طنطا، والسويس، وقناة السويس، وبنى سويف، والإسكندرية، وكفر الشيخ، وأسوان)، والتى شهدت إقبال كبير من شباب الجامعات.

وتستهدف هذه الندوات نشر ثقافة العمل التطوعى بين شباب الجامعات، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات التى يتم تنفيذها بمختلف قرى ومراكز الجمهورية هذا بجانب منحهم فرصة للتطوع والمشاركة فى المشروع القومى حياة كريمة، وذلك بالشراكة مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمجلس الأعلى للجامعات والأكاديمية الوطنية للتدريب والمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية.

يأتى ذلك إيمانا من مؤسسة حياة كريمة بدورها المجتمعى فى تعزيز قيم العمل التنموى والتطوعى ونشر ثقافة العمل المجتمعى والتطوعى" بين شباب الجامعات عبر المشروع القومى حياة كريمة، أكبر مشروع تنموى فى تاريخ مصر، والذى يهدف لإحداث تغيير جذرى فى حياة المواطنين الأكثر احتياجا وتوفير تنمية شاملة مستدامة لهم.