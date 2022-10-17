إتقان.. الطريق إلى مستقبل التعليم الفنى فى مصر (فيديو جراف)

جدة - نرمين السيد - وتسعى الهيئة لإكساب طلاب المدارس المهارات المؤهلة لسوق العمل، حيث تعمل على تطبيق شروط هيئة ضمان جودة التعليم بداية من العام الجارى.

ومن المقرر بدء حملات تفتيش على المدارس الفنية للتطبيق الشروط، وتستهدف "إتقان" تحسين الخدمة التعليمية فى التعليم الفنى والتدريب المهنى، وزيادة إقبال الطلاب على التعليم الفنى وتكوين نظرة إيجابية عنه.

كما تسعى لتحول المناهج إلى منهجية الجدارات القائمة على أساس احتياجات رجال الأعمال، والتحسين المستمر فى الأداء الأكاديمى والمهنى والسلوكى والقيادى، وتوفير فرص التنمية المهنية المستدامة للمعلمين والعاملين بالمدارس.