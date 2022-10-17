القاهرة الإخبارية.. صوت مصر (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - والفيديوجراف التالى يوضح أبرز المعلومات عن قناة القاهرة الإخبارية. كما أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن تدشين قطاع أخبار المتحدة، وهو أحد أكبر القطاعات الإخبارية فى الشرق الأوسط، ويضم قناة أخبار دولية يجرى الإعداد لإطلاقها بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ، الذى تستضيفه مصر فى نوفمبر المقبل.

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