وزيرة التضامن تستقبل وفدًا من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - القباج : الوزارة تتخذ خطوات جادة نحو تطوير منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين من أجل تقديم خدمة متميزة بأقصى جودة وكفاءة وفى أسرع وقت.

- جميع قطاعات الوزارة تبذل قصارى جهدها للوصول إلى أفضل الخدمات المقدمة للمواطن بجودة عالية.

- منظومة الشكاوى بوزارة التضامن سيتم التعامل بها آليًا دون أي تدخل يدوى.. وسيتم الربط الكامل مع منظومة رئاسة الوزراء ومنصة مصر الرقمية لإتاحة أكثر من منفذ للمواطنين لإيصال شكواهم وخدماتهم.

استقبلت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وفد منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، وذلك لبحث كافة سبل التعاون والتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بغرض الوصول إلى تقديم أفضل خدمة ممكنة وفي أسرع وقت.

وحضر الاجتماع الدكتور أحمد المزين مدير متابعة الجهات الحكومية بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء والدكتوره نجلاء حسن مدير نظم المعلومات بالمنظومة واللواء أحمد غالى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى والأستاذ رأفت شفيق مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لبرامج الحماية الاجتماعية، والأستاذ أحمد درويش معاون وزيرة التضامن الاجتماعي للتحول الرقمي والمهندسة هالة إمام مدير المشروعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس أحمد تمين مدير مشروع مصر الرقمية ومسئولى شركة لينك ديف القائمة بتنفيذ مشروع المنظومة.

وشهد الاجتماع استعراض جهود وزارة التضامن الاجتماعي في التعامل مع شكاوي المواطنين الواردة من خلال منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بداية من صدور قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ٣١٤ لسنة ٢٠١٧ وقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨٥٥ لسنة ٢٠١٧ بشأن إنشاء منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة وحتى الأن، حيث أشارت التقارير والإحصائيات الرسمية الصادرة عن منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء أن وزارة التضامن الاجتماعي قد تلقت خلال تلك الفترة ٣٢٥ ألف شكوى وطلب إستغاثة بنسبة إنجاز بلغت ٩٢%.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة تتخذ خطوات جادة نحو تطوير منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين استمرارًا لجهود الدولة المصرية والتى تضع على رأس أولوياتها تعزيز آليات التواصل مع المواطن من أجل تقديم خدمة متميزة بأقصى جودة وكفاءة وفى أسرع وقت، مشيرةً إلى أن جميع قطاعات الوزارة تبذل قصارى جهدها للوصول إلى أفضل الخدمات المقدمة للمواطن بجودة عالية، وهذا ما تعكسه التقارير الشهرية التي يستعرضها دولة رئيس مجلس الوزراء والصادرة عن منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء .

وأضافت القباج أن منظومة الشكاوى بوزارة التضامن الاجتماعي سيتم التعامل بها آليًا دون أي تدخل يدوى، كما أنه سيتم الربط الكامل مع منظومة رئاسة الوزراء، كذلك الربط مع منصة مصر الرقمية لإتاحة أكثر من منفذ للمواطنين لإيصال شكواهم وخدماتهم، وذلك لاستخراج تقرير مفصل واحد يقدم لصانعى القرار .

وعن دورة العمل أوضحت القباج أنه سيتم الربط آليًا لجميع الإدارات المركزية والعامة داخل الوزارة والمديريات والوحدات الاجتماعية لتحقيق سرعة الاستجابة، وسيتم الرد على شكاوى المواطنين آليا من خلال رسائل نصية قصيرة وبما يسمح بتوفير قاعدة بيانات مميكنة حول الشكاوى بكافة تصنيفاتها وإنشاء ملف تعريفى للمواطن للرجوع له عند تقديم أي شكوى جديدة بحيث تظهر جميع الخدمات التى تم تقديمها للمواطن فى حينه، كما ستقوم المنظومة برصد وتجميع جميع الشكاوى على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والورقية ووسائل التواصل وسيكون هناك توقيتات محددة لإنهاء جميع الشكاوى طبقا لنوع الخدمة، مؤكدة انه سيتم حوكمة جميع مراحل المنظومة لتحقيق الشفافية فى التعامل.