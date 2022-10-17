هيئة الدواء المصرية: دورة تدريبية عن المتطلبات الأساسية لتقييم ملف الجودة للمستحضرات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - تعلن هيئة الدواء المصرية فتح باب التسجيل في دورة تدريبية عن المتطلبات الأساسية لتقييم ملف الجودة للمستحضرات الحيوية، ومن المقرر انعقاد الدورة يومى الأحد والإثنين ٢٣ و٢٤ أكتوبر الجاري، بمقر الهيئة بكفر الجبل ومتاح من خلال إحدى المنصات الإلكترونية، من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً.. علمًا بأن أخر موعد للإشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأربعاء ١٩ أكتوبر.

وتهدف الدورة التدريبية، التي ينظمها مركز التطوير المهني المستمر بالتنسيق مع الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الإكلينيكية، إلى التعريف بالمتطلبات الأساسية لتقييم ملف الجودة للمستحضرات الحيوية فى إدارة التقييم المعملي الخاصة بالمعامل الرقابية على المستحضرات الحيوية ومراجعته طبقاً لمتطلبات الـ CTD ، بالإضافة إلى توضيح كيفية مراجعة جزء الثبات الخاص بالمستحضر ومتطلبات مراجعة شهادة التحليل الخاصة بمستحضرات التقنية الحيوية وكيفية مراجعة الـ Summary Protocol لمستحضرات اللقاحات والأمصال الفيروسية والبكتيرية ومشتقات البلازما، مع تسليط الضوء على متطلبات التفتيش الخاصة بالمستحضرات الحيوية طبقاً لممارسات التصنيع الجيد المتبعة.

وتستهدف الدورة التدريبية ممثلي شركات الأدوية والمصانع المحلية وأخصائى الجودة بشركات الأدوية والمصانع المحلية، على أن يحصل المتدرب علي شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر CPD.

للتسجيل يرجى الضغط على الرابط التالي:

https://bit.ly/3Tpuwmf

للاطلاع على الأجندة يرجى الضغط على الرابط التالي

https://bit.ly/3yu8vuh