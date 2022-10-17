الإرهاب لم ينته.. المفتى: الاصطفاف فى منظومة الدولة واجب الوقت

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن معركتنا مع الإرهاب والتطرف لم تنتهِ بعدُ، فالإرهاب مشروع تخريبى شامل يقضى على أية مشروعات تنموية أو يسعى فى تسخير منجزات التنمية فى دعم التطرف والإرهاب والخراب، لكن مصر ومن ورائها جندها المخلصون تسخر منجزات التنمية من أجل الإعمار ومن أجل سعادة الإنسان وتوفير حياة كريمة له ولأبنائه من بعده.





جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية فى النسخة السابعة من مؤتمر الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، تحت عنوان «الفتوى وأهداف التنمية المستدامة»، والذى يُعقد تحت مظلة دار الإفتاء المصرية.

وأكد أنه ومن واجب الوقت على المؤسسات جميعًا وبخاصة الدينية منها أن تصطف فى منظومة الدولة المصرية من أجل نشر الخير والنماء فى مصر وفى العالم كله.

وشدد فضيلة المفتى على أن صناعة الوعى الصحيح والوقوف لصد طوفان الفتاوى المتطرفة والشاذة والمدمرة الذى يتدفق ليل نهار عبر شبكات التواصل الاجتماعى يحتاج منا إلى بذل مزيد من الجهد والاجتهاد من أجل استنقاذ عقول الجماهير الغفيرة وشبابنا الواعد من شرَك الإرهاب والتطرف الذى لا تكفُّ جماعات التطرف عن محاولة الإيقاع بشبابنا فيه، وما تقوم به دار الإفتاء المصرية، والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، وما ينجزه مركز سلام العالمى لدراسات التطرف، كل هذا يعد مشاركة وطنية فى دعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التى تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل مصر والعالم العربى بل والعالم كله، ومن أجل تحرير الفكر الإسلامى من الرواسب الفكرية المعقدة التى خلفتها جهود هذه الجماعات المتطرفة عبر عشرات السنين الماضية.

وتابع: دورنا كمؤسسات دينية أن نقوم بواجب وقتنا بكل شجاعة وأن نقف ضد هذا المشروع الذى يدمر الإنسان ويدمر التنمية ويسلك بالإنسان سبيلًا غير الذى خلقه الله تعالى وأوجده من أجله ألا وهو ذكر الله تعالى وعبادته وتزكية النفس وعمارة الأرض وبنائها من أجل تنمية الإنسان فى كل زمان وفى كل مكان.

وأكد أن الأمانة العامة لدُورِ وهيئاتِ الإفتاءِ فى العالمِ تدعم ذلك الاتجاه التنموى فى مصر وفى كافة بلدان أمتنا الإسلامية، وتقومُ بما استُؤمِنَتْ عليه من قيادةِ قاطرةِ الإفتاءِ فى العالمِ وإعادة الدور الإيجابى للفتوى فى حياةِ المجتمعاتِ والشعوبِ.

واختتم كلمته قائلًا: "إننا لنرجو من الله تعالى أن يكلل جهودنا من خلال فعاليات ذلك المؤتمر بالنجاح، وأن نستطيع تحقيق تلك الأهداف التى رصدناها من خلال الجلسات والمناقشات وورش العمل والأبحاث العلمية وغيرها".