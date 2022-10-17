وزير المياه السنغالى: أعددنا مشروعات لمواجهة ندرة المياه

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير السنغالى إن هناك أجندة عالمية تفرض نفسها على الساحة العالمية أهم موضوعاتها التغيرات المناخية وندرة المياه، مشيرا إلى أن هذه الأجندة يشارك فيها رئيس السنغال برئاسته الاتحاد الإفريقى فى دورته الحالية.

وأضاف أن أسبوع القاهرة الخامس للمياه يناقش موضوعا مهما وهو المياه والمناخ، والذى يمهد لمؤتمر المناخ القادم (Cop27)، مؤكدا اهتمام السنغال بمشكلات المياه، وضرورة التشارك جميعا فى هذه المشكلات وخاصة المتعلقة بالمناخ والتى تهدد الكوكب.

وأوضح مباى أن ندرة المياه تجعل اقتصاد العالم هش وخطر يهدد بقاء المجتمعات، لافتا إلى أن بلاده تعمل على مواجهة مشكلات تدهور جودة ونوعية المياه.

وأشار إلى أن أعدادا كبيرة فى قارة إفريقيا ستعانى خلال الفترة المقبلة من ندرة المياه، موضحا أن السنغال أعدت مشروعات لمواجهة ندرة المياه مثل مشروع التكيف مع التغيرات المناخية وندرة المياه.

وأعرب عن توقعه بارتفاع نسب الفقد فى المياه والتلوث والتى تكلف السنغال 10% من ناتجها القومى كل عام، فضلا عن الفيضانات التى تحدث كل عام مما جعلنا نقوم بتنفيذ هذه المشروعات.

كانت فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه قد انطلقت أمس، بمشاركة 16 وفدا وزاريا و54 وفدا رسميا و66 منظمة دولية بإجمالى أكثر من ألف مشارك، حيث يهدف الأسبوع لدمج قضايا المياه ضمن العمل المناخى، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، وذلك فى إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة المناخية باعتبارها من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

ويعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت شعار "المياه فى قلب العمل المناخى" بهدف مناقشة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه، حيث تناقش فعاليات الأسبوع هذا العام التحديات المناخية وتأثيرها على قطاع المياه ليكون بمثابة حدثا تحضيريا لفعاليات المياه خلال مؤتمر المناخ القادم (COP27).