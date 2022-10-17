6 توصيات لمواجهة التغيرات المناخية للمركز المسيحى الإسلامى للتفاهم والشراكة

جدة - نرمين السيد - أصدر المركز المسيحى الإسلامى للتفاهم والشراكة بيانًا عقب لقاء مشترك جمع القادة الدينيين من الجانبين، أكد فيه: لقد اجتمعنا نحن ممثلو الأزهر الشريف و الكنائس بجمهورية مصر العربية تلبية لدعوة رئيس الأساقفة سامى فوزى، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، ونحن نقدم خالص الشكر لنيافته على هذه الدعوة الكريمة، كما نشكر المركز المسيحى الإسلامى للتفاهم والشراكة على هذه المبادرة المهمة والتى تحثنا أن نقوم بمسؤوليتنا كقادة دينيين نحو مواجهة تحدى تغير المناخ وتلوث البيئة.





وذكر البيان أنه من الواضح أن العالم يواجه أزمة بيئية كونية متزايدة فى ضوء هذا الواقع واعترافًا بحقيقة أن مصر الحبيبة تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ 2022 (COP 27)، وبصفتنا قادة دينيين فى مصر، نعرب عن دعمنا القوى ودعائنا وصلاتنا من أجل نجاح المؤتمر القادم المنعقد فى شرم الشيخ فى الفترة من 6 حتى 17 نوفمبر. وتابع البيان: نُهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسى وجميع المسؤولين المصريين على استضافة هذا الحدث التاريخى، وباعتبارنا قادة دينيين فى مصر، وحرصًا على وصية الله لنا كبشر وجب علينا أن نعمر الأرض التى خلقها على أحسن صورة ونحميها كما هو مكتوب فى النصوص المقدسة المسيحية والإسلامية التى تدعونا أن نبذل الجهد العملى وليس مجرد الدعم الرمزى أو المعنوى للمؤتمر. وأوضح البيان أنه بناءً على ما سبق توافق المشاركون على عدد من النتائج والتوصيات على النحو الآتى: تطابق الرؤيتين الإسلامية والمسيحية فى الاهتمام بالبيئة، والحفاظ عليها، والارتقاء بها، والتصدى للأخطار التى تحيق بها، باعتبار ذلك أمرًا إلهيًا، وواجبًا دينيًا، ومسئولية أخلاقية. نثمن الدور الذى تقوم به المؤسسات الدينية (الأزهر والكنائس) فى الدعوة إلى الحفاظ على البيئة، وإطلاق المبادرات العملية لنشر الوعى البيئى، ومواجهة التغيرات المناخية، وندعو وسائل الإعلام، والمؤسسات التعليمية إلى نشر ذلك على قطاعات عريضة من المجتمع. التشديد على ضرورة وفاء الدول الغنية والصناعية الكبرى بالتزاماتها تجاه الدول النامية حتى يتسنى لها مواجهة الآثار السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية من ناحية، والاتجاه نحو الطاقة المتجددة من ناحية أخرى. نشر ثقافة التعامل الإيجابى مع البيئة فى أوساط الأطفال والنشء والشباب حتى يتشكل وجدانهم، ووعيهم، واتجاهاتهم السلوكية فى اتجاه اعتبار الطبيعة جزءًا من التكوين الإنسانى، وأن الحفاظ على البيئة واجب دينى وأخلاقى وإنسانى، وفى هذا الخصوص نؤكد على أهمية التعليم، بما يحويه من مناهج وأنشطة متنوعة، وممارسة الفنون بشتى أنواعها، فى توجيه وعى الأجيال الصاعدة إلى أهمية الحفاظ على البيئة. التأكيد على أهمية تفعيل القوانين الخاصة بالحفاظ على البيئة، ومنع الاعتداء عليها بشتى الصور، مما يستوجب مراجعة العقوبات التى تنطوى عليها هذه القوانين، حتى تناسب المخالفة، كما وكيفًا، يأتى ذلك جنبًا إلى جنب مع التوسع فى توعية المجتمع للحفاظ على البيئة. يثمن المشاركون ما يقوم به الأزهر الشريف والكنائس من مبادرات، وما ينتجه من خطابات دينية للحفاظ على البيئة، ويدعون إلى مزيد من العمل المشترك بين المؤسسات الدينية جميعًا، تأكيدًا على تطابق الرؤيتين الإسلامية والمسيحية فى قضايا البيئة والتغيرات المناخية.

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