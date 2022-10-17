وزيرا التعليم العالى والاتصالات يبحثان استكمال تطوير منظومة التعليم الجامعى

جدة - نرمين السيد - ثمن وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور أيمن عاشور التعاون المثمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذى يتمثل فى العديد من المجالات والمشروعات منها مشروع ميكنة وتطوير البنية التحتية المعلوماتية بالمستشفيات الجامعية، ومبادرة التشخيص عن بعد، واستكمال المرحلة الثانية من منظومة الاختبارات الإلكترونية بالجامعات، وكذلك الاهتمام بملف إنشاء الجامعات التكنولوجية.





جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم الإثنين الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لمناقشة آليات تعزيز التعاون بين الوزارتين فى عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بمقر وزارة التعليم العالى.

وأكد عاشور أهمية إنشاء الجامعات التكنولوجية فى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية لتطوير التعليم التكنولوجى وربطه باحتياجات سوق العمل المستقبلى من خلال تقديم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات وظائف المستقبل.

وأشار إلى بدء الدراسة فى 3 جامعات تكنولوجية خلال عام 2019، بالإضافة لبدء الدراسة فى 7 جامعات تكنولوجية خلال العام الحالى (2022 - 2023)، موضحا أنه يوجد حلم يهدف إلى إنشاء جامعات تكنولوجية بمختلف أنحاء الجمهورية؛ لربط التعليم والدراسة بالصناعة وتأهيل الأيدى العاملة الماهرة، مشيرا إلى الاهتمام بزيادة البرامج الدراسية المتعلقة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد وزير الاتصالات التعاون الوثيق بين وزارتى الاتصالات والتعليم العالى فى عدد من المجالات التى تهدف إلى الاستفادة من الفرص التى تتيحها التكنولوجيات الرقمية لتطوير منظومة التعليم الجامعى ورفع كفاءة العملية التعليمية، وتنفيذ مشروعات التحول الرقمى والميكنة بوزارة التعليم العالى فى ضوء تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية.

وأشار إلى التعاون بين الوزارتين لتخريج أجيال من المهنيين والمتخصصين فى كافة علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك فى تنفيذ مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية الذى يهدف إلى الوصول لملف طبى واحد لكل مواطن.

وأوضح أهمية الاجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات المشتركة بين الوزارتين، مثمنا التعاون الذى قدمه رؤساء الجامعات الحكومية لإنجاح المرحلة الأولى من منظومة الاختبارات الإلكترونية بالجامعات والتى تم تطبيقها على القطاع الطبى، مؤكدا أهمية مواصلة هذا التعاون خلال تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع التى تشمل باقى الكليات بجميع التخصصات العلمية.

وتناول الاجتماع متابعة مشروع ميكنة وتطوير البنية التحتية المعلوماتية بالمستشفيات الجامعية؛ بهدف وضع مصر على خريطة المنظومة الصحية العالمية طبقا لقياسات HIMSS والوصول لملف طبى واحد، وذلك خلال المرحلة الأولى للمشروع التى تضم المستشفيات الجامعية فى 12 جامعة حكومية (القاهرة، وعين شمس، والإسكندرية، وأسيوط، والمنصورة، وطنطا، بنى سويف، وأسوان، والمنوفية، وجنوب الوادى، وقناة السويس) وجامعة الأزهر.

وأكد الاجتماع استمرار التعاون والتنسيق بين الوزارتين ومختلف الجهات المعنية بمشروعات تطوير البنية التحتية المعلوماتية بالجامعات، وتحويل الجامعات إلى جامعات رقمية، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمى.

واستعرض ملف الاهتمام بتطوير التعليم التكنولوجى، بجانب مواصلة العمل فى تنفيذ المبادرة الرئاسية المتعلقة بالتشخيص عن بعد، والتى تساهم فى الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية، فضلا عن بحث آليات التعاون والتكامل بين الوزارتين ومختلف الجهات المعنية حول الاهتمام بقواعد بيانات المصريين بالخارج من أساتذة الجامعات والمبعوثين والخبراء والطلاب، لتبادل الخبرات والأفكار والرؤى حول مختلف الموضوعات، وتعزيز التعاون والتكامل مع علماء مصر فى الخارج بما يعود بالنفع على الوطن.