شاهد.. أحمد الطاهري يكشف تفاصيل إطلاق "القاهرة الإخبارية"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 أكتوبر 2022 11:33 صباحاً - كشف الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تفاصيل انطلاق قناة "القاهرة الإخبارية" أكبر قناة أخبار مصرية، مضيفًا:"نسعى لأن نكون على قدر الطموح، وأن يجد المشاهد كل ما يلبي تطلعاته".

قال الطاهري، خلال مداخلة هاتفية إلى لرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "CBC"، إن الإعلام بشكل عام يجب أن يكون انعكاس للسياق الاجتماعي، واليوم نتحدث عن قناة أخبار تنطلق في مصر، بعد مرحلة كبيرة قضتها البلاد للوصول لما وصلت إليه من الاستقرار، والدور المحوري في المنطقة والسياسة العامة بشكل عام، فمصر لم تعد تصنف على أنها الكتلة الأكثر صلابة بالشرق الأوسط فقط، بل أصبحت فاعل دولي وحقيقي في أهم الملفات العالمية، ونعمل على أن نصبح انعكاس لهذا السياق بنفس القوة والفعالية.

شدد على أن هناك مسئولية بالغة الدقة والأهمية وتستدعي الكثير من الجدية، وعرض الأزمات فى أقصى العالم وتداعيتها على الدولة المصرية، مؤكدًا "مصر دولة كبيرة".

أشار إلى أن إكسترا نيوز أسست لتصبح قناة محلية، وهذه مهمة شاقة، في ظل الأخبار والأحداث الكبيرة فى مصر، وبالتالي كانت الدولة فى حاجة إلى الصوت الإخباري الإقليمي والدولي، لأن ما يجري من حولنا ينعكس على الوطن والمواطنين، مضيفًا:" نزاع روسيا وأكرانيا في منطقة جغرافية بعيدة، ولكن كان لها تأثيرات كبيرة على الدولة المصرية".

أوضح "الطاهري" أن مصر فاعل رئيسي في الأجندة العالمية، وليست دولة منغلقة على نفسها، والقاهرة الإخبارية مشروع الشركة المتحدة، وسيكون الإطلاق في 1 نوفمبر، واعدًا أن تليق القناة باسم القاهرة.

بالنسبة لفريق عمل القناة، قال :"مدرسة ماسبيرو هي المدرسة الأصيلة بالنسبة لنا، وكوادر ماسبيرو هم المعدن الذهبي الذي نراهن عليه، وهي مدرسة أخبار متفردة، وبالتالي فهذه المدرسة التي سنبني عليهان و40% من قطاع أخبار المتحدة من ماسبيرو أصحاب التجربة والخبرات المختلفة، وتراكم الأجيال".

أردف "الطاهري":" لدينا قامات وكوادر عظيمة جدًا من ماسبيرو، ونجهز لذلك منذ شهر يونيو 2021، وتم تجهيز فريق تم إعداده، وخاصة من خلال كوادر بإكسترا نيوز ، كما استقبلنا السيرة الذاتية لعدد من الزملاء، وتم إجراء الاختبارات وتقييمهم من اللجنة المعنية، وهناك فريق تدريبي كبير جدًا، وعملية التجديد مستمرة، وراعينا أخلاق المهنة، وهناك زملاء أبدوا الاستعداد لذلك ، وطالبناهم بإنهاء الإجراءات مع قنواتهم أولًا".

أشار إلى أنه في يونيو 2021 تم الإعلان عبر صفحة قناة (إكسترا نيوز) عن وظائف جديدة، وفي نفس اليوم تلقينا أكثر من 5000 طلب.

ذكر أن بث القاهرة الإخبارية على القمر الصناعي المصري الجديد، والبث التجريبى لإكسترا لايف بداية من اليوم الاثنين الساعة 12 ظهرًا، ثم القاهرة الإخبارية أول نوفمبر.

"من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر مساء.