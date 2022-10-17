انت الان تتابع خبر رسميا – التعليم تعلن عن توزيع درجات التقييم لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، برئاسة الدكتور رضا حجازي، خلال الساعات الماضية عن نظام تقييم طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي في العام الدارسي الجديد الذي أنطلق في الأول من شهر أكتوبر الجاري.وأكدت وزارة التربية والتعليم أن نظام التقييم في هذان الصفيين ينقسم إلي 60 درجة للاختبارات، و35 درجة للمهام الأدائية، و5 درجات للمواظبة على الحضور بحيث يكون المجموع في النهاية هو 100 درجة، مشيرة أن التقييم يعتمد على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة.

وأشارت الوزارة كل الفصل الدارسي في العام الدارسي الجديد 2023 سوف يحتوي على ثلاثة اختبارت اختبارات الأول فى الشهر الجارى والثانى نوفمبر المقبل والاختبار الثالث نهاية الترم الأول.