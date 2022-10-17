انت الان تتابع خبر حدث من دقائق .. الإعلان عن زيادة المعاشات بنسبة 10% بداية من شهر نوفمبر القادم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت نقابة المهن الموسيقية قراراً خلال الساعات القليلة الماضية، موجه إلي جميع أعضائها من أصحاب المعاشات في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.وأعلنت النقابة عن زيادة المعاشات لكافة أعضائها بنسبة تصل إلي 10 % بداية من شهر نوفمبر القادمة وسوف يتم صرف زيادة جديدة أيضاً في شهر يناير من العام الميلادي الجديد 2023 بنسبة 10% أخري بحيث تكون نسبة الزيادة على مدار الثلاثة شهور هي 20% كاملة.

وأشار الفنان مصطفي كامل الفائز بمنصب نقيب الممثلين مؤخر أن هذه الزيادة سوف يتم صرفها لجميع أعضاء النقابة بدون تمييز بداية من الشهر القادمة.

وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات أعلنت فوز مصطفي كامل بعد حصوله على 1000 صوت من المشاركين فيها مقبل 600 صوت لمصطفي حلمي الذي كان ينافس له في هذه الانتخابات، بالإضافة إلي كلا من شريف علي حمدي، وعلاء سيد أحمد.