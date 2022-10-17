خطوات تسجيل مقترح للمؤتمر الاقتصادى (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - خطوات تسجيل مقترح للمؤتمر الاقتصادى
ويمكن للمواطنين تسجيل مقترح للمؤتمر الاقتصادى، وهو ما يرصده الإنفوجراف التالى.
وتشمل الخطوات فتح الموقع www.eec2022.gov.eg ثم كتابة اسم صاحب الاقتراح، والوظيفة، والبريد الإلكترونى الخاص، ثم تدوين الفكرة أو المقترح الذى تريد عرضه، وأخيرا اضغط على إرسال الآراء والمقترحات.
كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن أجندة المؤتمر الاقتصادى، وتم تقسيمها إلى 3 أيام، ويتناول اليوم الأول سياسات الاقتصاد الكلى، وتمكين القطاع الخاص فى اليوم الثانى، خارطة طريق لقطاعات الاقتصاد القومى فى اليوم الثالث.
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