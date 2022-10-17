المفتى: رؤية مصر الجديدة للتنمية المستدامة تهتم بالإنسان ومواكبة التطور

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية فى النسخة السابعة من مؤتمر الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، تحت عنوان «الفتوى وأهداف التنمية المستدامة»، والذى يُعقد تحت مظلة دار الإفتاء المصرية، مضيفًا أن لله سبحانه وتعالى مقاصد كبرى من خلقه للإنسان وإرسال الرسل وسنِّ الشرائع، وإن من أهم تلك الغايات والمقاصد عمارة ذلك الكون، فقال سبحانه وتعالى: {هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا} أى طلب منكم عمرانها، وإننا ومنذ أن وطئت قدم الإنسان الأرض ونحن نسعى إلى ذلك العمران، وتحقيق الأفضل لنا دومًا.

وأكد فضيلة المفتى على أن المؤتمر ينطلق من خلاصة تلك التجربة البشرية التى انتهت إلى أن التنمية ستظل عملية قاصرة عاجزة عن تحقيق مقصودها ما لم تتجاوز فكرة المحدودية، وما ظلت حبيسة لقناعات تدور حول الحفاظ على الثروات والموارد فقط، ظنًّا أنها هى سبيل التنمية الوحيد، وإننا على يقين تام اليوم أن الطريق لعملية تنموية حقيقية لا يتحقق إلا إذا كان محور تلك التنمية هو الإنسان نفسه، فلا بد أن تستهدف ذلك الإنسان وكل ما يتعلق به دينيًّا وثقافيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، ولعلَّ ذلك هو ما جعل من التنمية المستدامة اليوم الهمَّ الأكبر والحاضر الأبرز على موائد التخطيط الاستراتيجى للدول والحكومات.

وشدَّد فضيلته على أن الاستدامة جزءٌ أصيل لا ينفصل عن مفهوم التنمية فى الشرع الشريف، وهذه الاستدامة تعنى: تلبية احتياجات الحاضر على جميع المستويات المادية والروحية؛ دون أن تتعرض قدرة الأجيال التَّالية ومواردها فى إشباع احتياجاتها للخطر.

وأردف: ولما كان للفتوى دَورها البارز ومشاركتها الفعالة فى جميع القضايا التى تخص الإنسان وتنميته، انطلق ذلك المؤتمر فى إطار إبراز ذلك الدور المهم للفتوى فى تحقيق التنمية المستدامة والعمران، وما يتعلق بأبعاد التنمية ومحاورها من أحكام شرعية، بما يحقق فى النهاية الغاية الرئيسية لها وهى رفاهية الإنسان أينما كان.

وأوضح أننا جميعًا نأمل من وراء عقد مؤتمرنا لهذا العام تحقيق مجموعة كبيرة من الأهداف نرجو الله سبحانه وتعالى أن نوفق فيها، يأتى فى مقدمتها تحديد المفهوم الشرعى لـ«التنمية المستدامة» وتأصيله فى القرآن الكريم والسنة النبوية وترسيخ قيم التنمية المستدامة فى الدولة المسلمة الحديثة، وتقديم مخرجات إفتائية علمية رصينة تسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفت مفتى الجمهورية النظر إلى أننا قد هدفنا إلى إيضاح دَور الفتوى فى تحقيق الأهداف الاجتماعية والثقافية للتنمية المستدامة: من دعم التنمية الشاملة وتحقيق مقصد العمران المستدام فى الأرض، وتوضيح إسهام الفتوى فى تحقيق الأهداف البيئية للتنمية المستدامة: من حماية المناخ، والحياة البرية، والحياة البحرية، وتوفير المياه النظيفة، وبث روح التعاون فى المجتمع لإعمال التنمية بطرق فيها مشاركة ومساعدة الآخرين.

وتابع: وفى إطار سعينا لتحقيق تلك الأهداف حدَّدننا ثلاثة محاور رئيسية لهذا المؤتمر، المحور الأول منها هو دَور الفتوى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولما كان الطريق إلى تحقيق التنمية المستدامة يحوطه العديد من المعوقات، جاء المحور الثانى من محاور المؤتمر ليبرز دَور الفتوى فى التعامل وتنحية تلك المعوقات، عن طريق طرح العديد من الموضوعات.

أما المحور الثالث من محاور المؤتمر، فيدور حول دَور الفتوى فى دعم الاقتصاد الوطنى، ويناقش المؤتمر من خلال ذلك المحور مجموعة من القضايا والموضوعات الهامة كدعم الاقتصاد الوطنى وأهميته فى نظر الإسلام، ودَور الفتوى فى تشجيع الاقتصاد وازدهاره، والمقاصد الشرعية المتحققة مع ازدهار الاقتصاد الوطنى واعتبارها فى الفتوى والإفتاء.

ونبَّه فضيلته على أنَّ جدية الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم ظهرت منذ إنشائها إلى اللحظة الراهنة إزاء القضايا الوطنية، وأظهرت إرادة حقيقية فى تفعيل دَور الفتوى فى القضايا الإنسانية، وتطوير الصناعة الإفتائية بوجه عام، وبرهنت الأمانة على ذلك بنشاطها الذى لا يهدأ وكان ذلك المؤتمر أحد انعكاسات ذلك الجهد وتلك الإرادة.

وأكد فضيلة المفتى أن النقاط المضيئة التى تبرز فى سماء وطننا اليوم فى العديد من المجالات وعلى رأسها المجال التنموى تعلن بوضوح عن المسار الصحيح الذى تمضى عليه (رؤية مصر 2030) وَفق الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البُعد الاقتصادى، والبُعد الاجتماعى، والبُعد البيئى.

ولفت النظر إلى أن تلك الخطوات المتسارعة التى تحرزها الدولة المصرية على الصعيد التنموى وتحقيق مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعى ومشاركة كافة المواطنين فى الحياة السياسية والاجتماعية. بجانب النمو الاقتصادى المرتفع، وتعزيز الاستثمار فى البشر وبناء قدراتهم الإبداعية، يزيد من تطلعاتنا تجاه المستقبل ويؤكد استشرافنا لما ستكون عليه مصرنا فى المستقبل القريب بإذن الله.

وأوضح مفتى الجمهورية أن رؤية مصر الجديدة للتنمية المستدامة ليست مشاريع تجارية ولا منجزات مادية صرفة، بل هى رؤية حضارية فكرية إنسانية فى المقام الأول تهتم بالإنسان وتعمل على تنميته من كافة الجوانب، وتعمل أيضًا على مواكبة التسارع الحضارى والتقنى الذى يشهده العالم حتى لا تتجمد مصر وتعانى من آثار هذا التوقف كما عانت فى الحقب السالفة، وإن دار الإفتاء المصرية إيمانًا منها بتلك المبادئ السامية، وقيامًا بواجب الوقت المنوط بها تندمج مع مشروع الدولة المصرية للتنمية الشاملة والمستدامة اندماجًا كاملًا، ولا تكتفى بمجرد الدعم بالكلمات والبيانات؛ لأنها تقوم بما تمليه عليها أمانة العلم وأمانة الفتوى وأمانة الانتماء لهذا الوطن وأمانة الانتماء لهذه الأمة الإسلامية.