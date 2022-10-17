مديرية القوى العاملة بقنا تسلم 53 عقد عمل للفتيات

جدة - نرمين السيد - سلمت مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا، 53 عقد عمل لفتيات، بالتعاون مع وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية، بحضور أشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ.





وقال أحمد جابر مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، أن هذه الفرص تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين وتنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بأهمية توفير فرص عمل مناسبة للشباب المصرى فى مختلف القطاعات لتوفير مصدر رزق مناسب يكفل لهم حياة كريمة ويحقق متطلبات الحياة. وأشار أن العقود تتمثل فى 28 عقد عمل فى مدارس دريمز، 12 عقد عمل فى مدارس أجيال المستقبل، و7 عقود عمل فى مستشفى الشفاء التخصصى، و3 عقود عمل فى مدارس جيرمان سكول الألمانية، وعقد عمل فى شركة أمان للمشروعات، وعقد عمل حضانة كيدز، وعقد عمل شركة طائر الفنيق لصناعة ودرفلة الحديد. حضر التسليم: الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، والشيخ ماهر على جبر وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور راجى تواضروس وكيل وزارة الصحة، والدكتورة هدى السعدى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، وحنان صابر مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، وعدد من القيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة.

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