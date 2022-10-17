انت الان تتابع خبر هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الأثنين 17 أكتوبر 2022: الجو جميل مفيش برودة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم الأثنين الموافق 17 أكتوبر لعام 2022، على الكثير من مناطق الجمهورية حيث سوف يسود طقس معتدل في ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد، أما في ساعات الليل فيكون مائل البرودة على كافة الأنحاء.وكشفت هيئة الأرصاد عن الأماكن التي من المتوقع سقوط الأمطار عليها وهي السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشرقية ووسط سيناء.

وأشارت الهيئة أنه سوف يكون شبورة مائية بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مطالبة قائدي السيارات بتوخي الحظر وخاصة خلال ساعات الصباح.