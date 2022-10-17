انت الان تتابع خبر لأكثر من 9 ساعات متواصلة – قطع المياه عن هذه المناطق في الجيزة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في الجيزة أنه عن قطع المياه غداً الثلاثاء الموافق18 أكتوبر 2022 عن المريوطية هرم والمريوطية فيصل حتى نادي الرماية وأوضحت مياه شرب القليوبية، أنه سوف بتم قطع المياه لفترة 10ساعات بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة السابعة مساءا من نفس اليوم ، بسبب أعمال تنفيذ مشروع تغطية مصرف عبدالعال 1 ولتعارضه مع خط المياه قطر 1000 مم المغذي لخزان الرماية الأمر الذي يتطلب تغيير مسار خط المياه.

وطالبت شركة المياه جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.