انت الان تتابع خبر من 4 ساعات ولفوق .. قطع الكهرباء عن هذه المناطق بـ”الدقهلية” والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة الكهرباء بمحافظة الدقهلية، بيان هام اليوم الأثنين الموافق 17 أكتوبر 2022 بشأن قطع الكهرباء عن المناطق مركز المنصورة
موعد قطع الكهرباء في محافظة الدقهلية
وأكدت شركة الدقهلية أنه سوف يتم قطع الكهرباء اليوم لمدة 6 ساعات متواصلة بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا من نفس اليوم بسبب إجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.
أماكن قطع الكهرباء في محافظة الدقهلية
وحددت كهرباء الدقهلية المناطق التي سوف يتم قطع الكهرباء عنها والتي تشمل مناطق لمركز لمنصورة منطقة امتداد شارع الخلطة الأسفلتية – وعزبة شكري – وشارع عبدالواحد من سندوب