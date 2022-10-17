انت الان تتابع خبر عاجل.. قطع المياه في بعض المناطق بالجيزة لمدة 10 ساعات.. اعرفهم وخزن كفايتك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة، بالإعلان عن انقطاع المياه عن العديد من المناطق فيها، ويتم تقديمها لكل المواطنين بشكل مستمر حتى يأخذون جميع احتياطاتهم، وأيضاً تخزين كميات كبيرة منها.

سبب انقطاع مياه الشرب في الجيزة

وسوف تنقطع مياه الشرب عن العديد من المناطق وهم “المريوطية هرم، والمريوطية فيصل ويمتد إلى نادي الرماية”، وهذا يستمر لمدة 10 ساعات، ويكون بدءاً من الساعة الـ 9 صباح غداً الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 إلى الساعة الـ 7 مساء يوم الثلاثاء.

وكشفت الشركة أن سبب انقطاع مياه الشرب يعود إلى أعمال تغيير مسار خط المياه بقطر 1000 مم، وهو المغذي لخزان الرماية، وهذا ما يتعارض مع أعمال تغطية مصرف عبد العال، وهو الأمر الذي يستلزم قطع المياه حتى يتم إنهاء الأعمال الخاصة بتحويل الخط.

نصيحة شركة مياه الشرب للمواطنين

ونصحت الشركة جميع المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير جميع احتياجاتهم من المياه أثناء فترة القطع، وتعمل الشركة على توفير سيارات المياه الصالحة للشرب في المناطق المتأثرة بالقطع، وأنه في حالة طلبها يتم الاتصال على الخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.