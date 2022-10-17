10 ساعات.. قطع المياه عن مناطق فى الهرم وفيصل غدا

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى الجيزة، انقطاع المياه عن مناطق "المريوطية هرم، والمريوطية فيصل حتى نادى الرماية" لمدة 10 ساعات، من التاسعة صباح غد الثلاثاء، حتى الساعة السابعة مساء اليوم نفسه.





الشركة أرجعت الانقطاع إلى أعمال تغيير مسار خط المياه قطر 1000 مم، المغذى لخزان الرماية، المتعارض مع أعمال تغطية مصرف عبدالعال 1، ما يتطلب قطع المياه لإنهاء أعمال تحويل الخط. وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة. وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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