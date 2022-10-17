عاجل- السيدة انتصار السيسى تشيد بجهود الدولة للقضاء على الفقر

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جدة - نرمين السيد - وكتبت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": فى اليوم العالمى للقضاء على الفقر، أحيى جهود مؤسسات الدولة مع المجتمع المدنى، للقضاء على الفقر فى جميع أنحاء مصر من خلال العديد من المبادرات التى نجنى ثمارها يوما وراء يوم، وأهمها مبادرة "حياة كريمة" التى تستهدف تغيير حياة الملايين من المصريين وتوفير حياة كريمة لهم تليق بالجمهورية الجديدة".
وتهدف مبادرة "حياة كريمة" إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجاً فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان "حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.
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