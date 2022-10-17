القائمة 99 لمستحقات عمالة مصرية غادرت الأردن (بالأسماء)

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسؤولين بمؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن -استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ 99 من مستحقات الضمان الاجتماعى لنحو 106 عمال مصريين لدى المؤسسة، غادروا عمان نهائيا.





وقالت الوزارة -فى بيان اليوم الاثنين- إن المستحقات بلغت 192 ألفا و440 دولارا أمريكيا، ما يعـادل 3 ملايين و780 ألف جنيه مصرى تقريبا.

وذكرت أن وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، تلقى تقريرا من الملحق العمالى طلعت السيد، رئيس المكتب العمالى بالأردن، أعلن فيه وبالأسماء معلومات هذا الاستحقاق، مناشدا جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعى، مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "فيسبوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الاسماء، وفى حال إذا كان الاسم موجودأ، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

وأوضح الملحق العمالى أنه طبقا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعى بالأردن، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرا إلى أنه يجرى بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقى الدفعات لمستحقيها تباعا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.